В Украине провалена кампания по вакцинации против коронавируса.

Движение врачей-антивакцинаторов представляет реальную угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко, пишет Обозреватель.

По его словам, люди с высшим медицинским образованием и научными степенями через СМИ и в социальных сетях распространяют мнения, что вакцинация от коронавируса является вовсе не обязательной и не нужной.

"Есть провал вакцинальной кампании... Антивакцинаторское движение именно врачей наводит меня на очень простую мысль, которая как-то не заходит нашим властям: у нас катастрофическая ситуация с медицинским образованием. Здесь уже нужно применять ургентные хирургические методы. Это явка с повинной, это роспись в собственной профнепригодности", - сказал Досенко.

Он отметил, что невакцинированный врач на сегодня должен быть уволен, также он создает угрозу национальной безопасности Украины.

"Невакцинированный врач на сегодняшний день должен быть уволенным врачом. Я говорю ужасные вещи, возможно, у кого-то это вызовет возмущение, но в принципе это доказательство, что этот врач не понимает медицину, не понимает эпидемиологию или, возможно, забыл. Они наносят непоправимый вред, поэтому этим должны заинтересоваться СНБО, СБУ. Это прямая угроза национальной безопасности", - сказал Досенко.

Также он считает, что у нас нет эпидемиологов, которые могли бы решать вопрос о локдауну.

"Нет специалистов. И снова мы возвращаемся к уровню медицинского образования в Украине. Каждый год мы выпускаем еще меньше квалифицированных врачей. У нас в стране нет эпидемиологов. Не сложилась научная школа по инфекционным болезням. Некому доверять в Минздраве. Минздрав в плане вакцинации выполняет все советы ВОЗ. Но что касается локдауна – это внутренние локальные вопросы. Поэтому такие решения должен принимать специалист, а лучше – совет специалистов, действительно понимающих в науке под названием "эпидемиология"", - сказал Досенко.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки, 3 ноября, в Украине обнаружили рекордные 27377 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1787 детей и 426 медработников. За сутки было госпитализировано 5472 человека; зафиксировано 699 летальных случаев; выздоровели 12464 человека.

Прививки от COVID-19 в воскресенье получили почти 300 тыс. человек. В частности, 299272 человека вакцинированы от COVID-19, одну дозу получили 212968 лиц, полностью иммунизированы - 86304.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Александр Топчий