Среди основных причин того, почему некоторые граждане сомневаются в вакцинации - недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

42,3% опрошенных украинских граждан, которые еще не вакцинировались от коронавирусной инфекции, готовы прививаться при определенных условиях.

Об этом свидетельствует Национальный репрезентативный опрос, проведенный при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

В то же время, 54,6% не хотят вакцинироваться, а для 3,1% опрошенных было трудно ответить.

Как отмечают в ЮНИСЕФ, страх перед болезнью, опыт близких, советы врачей и мифы о прививках – все это может влиять на решения человека вакцинироваться от COVID-19.

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При этом, больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей. В ЮНИСЕФ подчеркивают, что это действительно так, ведь вакцинированные люди в 5 раз реже заражаются и имеют более чем в 10 раз ниже риск госпитализации с COVID-19, чем непривитые.

В связи с этим, это также было самым большим мотиватором и для тех, кто уже вакцинировался. Так 65% опрошенных вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. Лишь 14% респондентов отметили, что они сделали это из-за рекомендации работодателя или учебного заведения.

В целом, 60% всех украинцев положительно относятся к вакцинации от COVID-19 и 62% соглашаются, что необходимо делать прививки от COVID-19.

Также у украинцев поинтересовались, кто считает пандемию COVID-19 угрозой. Так считают 75% тех, кто уже вакцинировались, 76,1% тех, кто не вакцинировались, но хотят, и 38% тех, кто не вакцинировались и не хотят.

Среди основных причин того, почему некоторые граждане сомневаются в вакцинации - недооценка рисков COVID-19, мифы о прививках и нежелание повторно вакцинироваться, если в этом будет необходимость.

При этом, среди тех, кто еще не вакцинировался и не желает этого делать, большинство не доверяют вакцинам, полагают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19, и не хотят переживать реакцию на вакцины. Почти четверть респондентов считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Те, кто не хотят прививаться, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться вообще.

Исследование показало, что важной в процессе вакцинации является роль семейного врача. 87% привитых украинцев сказали, что прислушались к совету врача относительно вакцинации. Из тех, кто еще не вакцинировались, 77% прислушались бы к совету врача вакцинироваться.

Более половины из тех, кто не хочет прививаться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопросы прививки с медиком, а 6% – врач не рекомендовал прививаться.

Справка УНИАН. Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных зон") исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Методом телефонных интервью было опрошено 2 006 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка представляет взрослое население Украины и соответствует данным Государственной службы статистики по состоянию на 1 января 2020 года по полу, возрасту, размеру населенного пункта и макрорегиону.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существует единственное постоянное противопоказание к вакцинации от коронавируса COVID-19. Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виталий Саенко