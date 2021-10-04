На сегодня в опорных учреждениях есть 300 свободных реанимационных мест. Уже завтра регион может оказаться в "красной зоне" карантина.

На Харьковщине к госпитальной базе по лечению COVID-больных входят 18 медицинских учреждений, 6 из которых почти заполнены пациентами с коронавирусом.

Как сообщил директор Департамента здравоохранения Максим Хаустов, еще два медучреждения в настоящее время находятся на рассмотрении, чтобы добавить их к базе лечения COVID-19 в регионе, передает Суспільне.

"Сейчас уже 18 опорных больниц, если добавятся две, то будет 20. Сейчас в резерв хотим ввести Изюмскую центральную районную больницу, ведутся переговоры об открытии больницы на железнодорожном транспорте №2", - сказал Хаустов.

"Есть вопросы (по больнице "Укрзализныци" - УНИАН), которые сейчас решаются. Уже проводятся монтажные работы по кислороду, устанавливается кислородная емкость. Я думаю, что за пару дней мы сможем подготовить больницу", - отметил он.

По словам Хаустова, более чем на 95% заполнены шесть медучреждений региона: 13, 17, 25 больница, диспансер радиационной защиты в Харькове, а также Балаклейская и Чугуевская больницы.

"Все остальные — ниже 90%, идет постоянная ротация больных: выписка и госпитализация. Стараемся удерживать ситуацию", - сказал Хаустов и подчеркнул, что ситуация в регионе очень напряженная и сложная.

"Врачи борются за каждого пациента", - отметил директор департамента.

На сегодня в опорных учреждениях, по словам Хаустова, есть 300 свободных реанимационных мест.

"Если брать в целом больницы города и области, то больницы, подчиненные городу, заполнены на 89%, областного подчинения — 66%, областные в районах — 58% занятости", - сказал Хаустов.

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Вместе с тем, как сообщила директор Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любовь Махота в комментарии Объектив, Харьковская область завтра, 5 октября, может оказаться в "красной зоне" карантина. В регионе уже второй день подряд превышены три эпидемиологических показателя, по которым определяют зону карантина. Она уточнила, что коэффициент сейчас составляет 21,4% при максимальных 20%.

Уровень госпитализации в Харьковской области превышен на почти 10% - 68,8% при критических 60%. В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

Махота объяснила, что для перехода в "красную зону" карантина нужно, чтобы хотя бы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра, 5 октября, ситуация с коронавирусом в Харьковской области не улучшится, тогда комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос об усилении карантинных ограничений.

Напомним, на сегодня на Харьковщине за сутки зафиксировали наибольшее количество COVID-инфицированных во всей Украине. Так, за минувшие сутки в Харьковской области обнаружили 592 новых больных коронавирусом. Тогда как всего в Украине был выявлен 4 тыс. 821 новый случай COVID-19.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко