В течение ночи на 24 ноября украинские хирурги сделали шесть пересадок органов. Оперировали почти одновременно в четырех клиниках Запорожья и Киева.
Как говорится в сюжете ТСН, провели пересадку органов, в том числе и в столичной больнице "Феофания", где пациенту пересадили печень.
В киевском Институте сердца 52-летний мужчина получил сразу два новых органа - сердце и почку.
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Всего в течение последних двух дней хирурги страны провели 9 успешных трансплантаций от 3 доноров. Как отмечают в Украинском центре трансплантации, операции проведены благодаря и решениям родственников умерших, которые все чаще дают согласие на забор органов.
Ранее в правительстве приняли решение об увеличении стоимости трансплантации сердца и легких: теперь пересадка сердца стоит два миллиона гривен, а легких – почти три миллиона. При этом полная стоимость и за операцию, и за реабилитацию компенсируется государством.