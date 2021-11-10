Тарифы вырастут втрое - до 2 млн грн и 2,7 млн грн соответственно.

Кабинет министров принял постановление, которым повышаются тарифы на операции по трансплантации сердца и легких.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, благодаря повышению тарифов украинские медицинские учреждения смогут покрывать все фактические затраты на осуществление соответствующих операций, а также увеличить их количество и повысить качество.

Так, услуга "Трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие" или после перенесенной трансплантации сердца / комплекса "сердце-легкие", в т. ч. донорский этап" отныне разделяется на две отдельные услуги: по трансплантации сердца и трансплантации легких. Это обусловлено различиями состояний, требующих трансплантации, послеоперационных периодов, потребностью в специфической реабилитации и тому подобное.

"Происходит увеличение тарифов на трансплантацию сердца и легких в три раза - до 2 млн грн и 2,7 млн грн соответственно. Это обусловлено необходимостью покрытия фактических расходов поставщиков услуг по трансплантации и сложностью и высокой стоимостью посттрансплантационного периода у пациентов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДетям требуется пересадка кожи после попыток сделать сладости из "Игры в кальмара"При этом, отметили в Минздраве, обновленные тарифы все равно будут меньше стоимости аналогичных услуг за рубежом. Так, ранее государство платило за операцию по трансплантации украинцам сердца и легких за рубежом (Беларусь) 110 тыс. долл. и 140 тыс. долл. соответственно.

Трансплантация в Украине

Операции по трансплантации в Украине выполняются за счет государственного бюджета и являются абсолютно бесплатными для пациентов.

За 2020 год в Украине было проведено 9 трансплантаций сердца - это больше, чем за все предыдущие годы независимости, а в 2021 году (по состоянию на 18 октября) - 22. Также в 2021 году впервые трансплантировано сердце ребенку и выполнена первая пересадка легких от посмертного донора.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Леся Лещенко