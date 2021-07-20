Специалисты советуют вакцинироваться любой вакциной, которая разрешена ВОЗ и имеется в Украине.

При текущих темпах вакцинации в Украине не будет проблем с наличием вакцин от COVID-19 ближайшие два-три месяца.

Об этом в интервью УНИАН рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас использовано уже 70% всех доз, которые были завезены в Украину.

"Если говорить по состоянию на сейчас, их хватит на три недели. Но стоит помнить, что много вакцин уже заехало в Украину, но пока их не развезли по регионам. То есть, при текущих темпах, проблемы с наличием вакцины на ближайшие два-три месяца нет", - сказал он.

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Ганиченко отметил, что вакцинироваться стоит любой вакциной, которая разрешена ВОЗ и имеется в Украине.

"Простой ответ на вопрос, почему нужно вакцинироваться любой вакциной, - это защитить себя прямо сейчас", - подчеркнул он.

В частности, эксперт отметил, что вопрос эффективности вакцин очень комплексный, ведь есть разные варианты вируса, эффективность различных вакцин против которых разная.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что не стоит ждать какую-то конкретную вакцину, ведь сейчас для Украины существует огромная угроза со стороны Европы, во многих странах которой зафиксированы вспышки COVID-19.

"Если посмотреть на карту из Оксфордской базы данных, то сейчас географически Украина окружена странами, которые очень сильно "растут". Соответственно, риск завоза в Украину этой вспышки - огромный", - подчеркнул эксперт.

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Автор: Антонина Доломанжи