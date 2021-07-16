В Украине за сутки протестировано более 40 тысяч человек различными методами. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев - 224.

В Украине зафиксировали 737 случаев коронавирусного заболевания. Из них 50 детей и 16 медработников. Также 616 пациентов выздоровели и 17 - умерли. Госпитализировали 422 человека - среди них люди с подтвержденным COVID-19 и с подозрением на наличие болезни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (224), Одесской (95), Донецкой (37), Полтавской (32) и Киевской (30) областях.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 243 605 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 702 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 180 281 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 41 590 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 18 276, методом ИФА — 8 942. Также сделали 14 372 экспресс-тесты на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 11,1 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине зафиксирован новый рекорд привитых за сутки. В течение 15 июля от коронавируса были вакцинированы 117 376 человек. Одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированные - 54 374 человека.

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

В целом с начала вакцинальной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 899 890 прививок.

Ранее в Минздраве рассказали, будет ли в Украине обязательная вакцинация от COVID.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко