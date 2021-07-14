Всего на исследование было отправлено четыре образца, которые отобрали у пациентов. Информации по еще двум пока нет.

В Закарпатской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у двух женщин, приехавших из России.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк.

По его словам, сегодня утром его официально уведомили о подтверждении штамма "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

"По процедуре, мы отобрали четыре образца для исследования. Дело в том, что, кроме двух женщин, которые приехали из России, у нас также находились на лечении еще свекор и свекровь одной из них. Все они уже выздоровели и выписаны из инфекционной больницы", - сообщил Поляк.

Он также уточнил, что пока подтверждены только два случая – именно от женщин, приехавших из России. По двум другим образцам информации пока еще нет.

Читайте такжеВ Украине возможна новая вспышка COVID-19 из-за молодежи - прогноз НАНИнфекционист также не назвал громады, где зафиксированы случаи, отметив, что эпидрасследованием и обследованием контактных лиц, если таковые были, занимаются другие службы.

Поляк также сообщил, что других пациентов с симптомами, по которым можно было бы заподозрить инфицирование штаммом "Дельта", пока нет.

Штамм коронавируса "Дельта" в Украине

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже зафиксировали два случая коронавируса штамма "Дельта" - у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, которые вернулись из России. Их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

Вчера, 13 июля, стало известно, что штамм "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья, недавно вернувшихся из РФ.

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Автор: Наталия Петервари