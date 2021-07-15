Виктор Ляшко отметил, что в Украине есть спрос на вакцинацию.

Многие страны пошли по пути обязательной вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что взрослое население Украины готово вакцинироваться добровольно.

Об этом глава Минздрава рассказал в интервью РБК-Украина.

Ляшко заверил, что ведомство делает все возможное, чтобы каждый, желающий мог вакцинироваться, ведь "это приоритет номер один".

"Вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть", - отметил министр.

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При этом он указал, что сначала надо открыть больше центров вакцинации и завезти препараты для прививок, а после этого "убеждать сделать прививку тех, кто в этом нуждается в первую очередь".

"Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустые, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы в случае, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться", - подытожил Ляшко.

Коронавирус в Украине

За сутки 14 июля в Украине выявили 623 новых случая COVID-19. В частности, заболели 37 детей и 12 медработников. Было госпитализировано 387 человек; зафиксировано 20 летальных случаев; выздоровели 589 человек.

В июне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже зафиксировали два случая коронавируса штамма "Дельта" - у 66-летней женщины и 16-летнего ребенка, вернувшихся из России. Их госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

13 июля, стало известно, что штамм "Дельта" подозревают у двух женщин из Закарпатья, которые недавно вернулись из РФ. Сегодня утром официально подтвердили штамм "Дельта" в двух из четырех образцов, которые были отправлены на исследование.

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Автор: Анастасия Горбачева