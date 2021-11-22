Коронавирус за сутки унес 326 жизней

Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в Украине традиционно снижается на выходных. По состоянию на утро, 22 ноября, в Украине выявили 7 464 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, за прошедшие сутки среди новых 579 детей и 74 медработников.

При этом госпитализировано 2 501 человек, выздоровели 10 540 человек, а умерли – 326

Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано:

в Днепропетровской области – 864;

Николаевской – 655;

Одесской – 451;

Запорожской – 446;

Донецкой - 402

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 340 407 человек;

выздоровели – 2 773 490 человек;

умерли – 81 598.

заболели - 10 635 человек;

выздоровели – 14 450;

умерли – 377.

Коронавирус в Киеве: данные на 22 ноября 2021

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 358 человек, 32 больных умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Facebook.

По его информации, в числе новых больных 196 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 137 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, а также 25 детей - 13 девочек от 1 до 17 лет и 12 мальчиков от 3 месяцев до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (83), Оболонском (68) и Подольском (55) районах.

Отмечается, что за прошедшие сутки в Киеве зарегистрировано 764 пациентов, которые выздоровели, что вдвое больше, чем количество заболевших за это же время.

В медучреждения столицы за минувшие сутки госпитализировали 58 больных COVID-19 и 185 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Умерли за прошедшие сутки 15 женщин в возрасте от 61 до 92 лет и 17 мужчин от 33 до 86 лет.

В целом Киеве зарегистрировано уже 7 тыс. 214 летальных случаев от COVID-19. В городе на сегодня - 288 тыс. 063 подтвержденных случая заболевания коронавирусной болезнью, 245 тыс. 958 человек побороли болезнь.

Вакцинация в Украине

За прошедшие сутки от COVID-19 прививки получили 99 тыс. 826 человек. Одна доза введена 29 тыс. 382 человек, полностью иммунизирована – 70 тыс. 444 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 12 835 128 человек, из них получили одну дозу – 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 834 309 человек. В общей сложности проведено 22 669 435 прививок

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Инна Андалицкая, Виктория Токарева, Анастасия Горбачева