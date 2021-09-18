За все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 граждан.

По состоянию на утро 18 сентября в Украине подтвердили еще 6234 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них – 689 детей и 89 медработников.

Об этом говорится в сообщении Telegram- канала Минздрава.

В пятницу с осложнениями болезни в больницы госпитализировали 1 719 человек; 1 763 больных выздоровели, а 79 скончались.

За все время пандемии в Украине заболели 2 344 398 граждан, из них 2 230 306 выздоровели, а 54 829 умерли.

Читайте такжеУкраина сможет сама тестировать пациентов на новые штаммы коронавирусаЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), м. Киев (416) и Одесской (399) областях.

Вакцинация в Украине

132 559 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 17 сентября 2021 года. Одну дозу получили 78 269 человек, полностью иммунизированные - 54 290 человек.

В течение суток работали: 890 мобильных бригад, 2 948 пунктов прививки; 329 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 6 248 155 человек, из них получили одну дозу – 6 248 153 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 114 061 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 362 214 прививок.

Как сообщал УНИАН, Украина по состоянию на 17 сентября была восьмая в десятке стран Европы с самым быстрым распространением коронавируса. В то же время в мировом рейтинге Украина оказалась на 17-м месте – рядом с Южной Африкой и Филиппинами.

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Автор: Яна Ставская