Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человека.

Украина сейчас восьмая в десятке стран Европы с самым быстрым распространением коронавируса.

Об этом говорится в данных Worldometers.

В настоящее время выявлено 2 338 164 случая инфицирования. В тройке государств-лидеров: Британия (7 371 301), Россия (7 234 425) и Франция (6 942 105).

Наряду с Украиной в перечне также находится Польша (2 896 599) и Нидерланды (1 981 252).

Читайте такжеУкраина сможет сама тестировать пациентов на новые штаммы коронавирусаВместе с тем в мировом рейтинге по состоянию на данные утра 17 сентября Украина на 17-м месте – рядом с Южной Африкой и Филиппинами.

Как сообщал УНИАН, утром 17 сентября в Украине подтвердили антирекорд с периода мая. Впервые за четыре месяца выявлено более 6 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Харьковской, Львовской и Одесской областях.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 338 164 человека, из них 2 228 543 выздоровели, летальных случаев — 54750.

По состоянию на 17 сентября 122 906 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 16 сентября 2021 года. Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированные - 50 705 человек.

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Автор: Яна Ставская