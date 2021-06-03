В перечень вошли 257 больниц.

В Украине утвержден новый перечень заведений для госпитализации пациентов с COVID-19, в него вошли 257 больниц.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Как отмечается, одни из них остаются опорными больницами, которые будут продолжать обеспечивать инфекционную готовность на постоянной основе. Другие, так называемые больницы «второй волны», задействуются для предоставления медицинской помощи пациентам с COVID-19 с 1 июня и будут либо исключаться из сети, в случае снижения показателей заболеваемости, либо расширяться за счет больниц «третьей волны» (при необходимости).

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, когда человек считается полностью иммунизированным от COVID-19«Обновление сети не повлияет на пациентов, которые сейчас находятся в стационаре и преодолевают COVID-19. Ни один не должен быть выписан из больницы до завершения лечения. О разработке новых маршрутов пациентов в соответствии с новым перечнем учреждений здравоохранения должны позаботиться местные власти. Все услуги, оказанные больницами в мае по пакету «Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19», будут оплачены НСЗУ в полном объеме», - уточнили в службе.

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Автор: Леся Лещенко