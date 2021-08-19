В Минздраве подчеркнули, что в условиях пандемии граждане должны соблюдать противоэпидемические меры.

По результатам анализа эпидемической ситуации, состояния тестирования на COVID-19 и темпов проведения вакцинальной кампании, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни во всех регионах усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее письмо отправленное сегодня председателям областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам охраны здоровья, Национальной полиции Украины, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируемая, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться. Победить эпидемию можно, лишь прилагая усилий. Каждый может носить маски, дистанцироваться от других и получить прививку. Главное - помнить, что эти шаги приближают нас к нормальной доэпидемиологической жизни, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что в условиях пандемии граждане должны придерживаться противоэпидемических мер, определенных постановлением правительства. В частности, носить маски в общественных зданиях и сооружениях, в общественном транспорте, во время проведения массовых мероприятий, соблюдать физической дистанции, соблюдать требования относительно количества пассажиров в общественном транспорте, соблюдать режим самоизоляции лицами, которые подлежат самоизоляции.

Читайте такжеУкраина получила от трех стран 800 тысяч доз вакцины AstraZenecaВ то же время, как подчеркнули в министерстве, медицинские работники, которые оказывают помощь больным COVID-19, должны выполнять требования отраслевых стандартов медицинской помощи "Коронавирусная болезнь (COVID-19)", которые утверждены приказом Минздрава. В частности, выявлять новые случаи заболеваний, доставлять лиц, которые отвечают критериям подозрительного случая, на тестирование на COVID-19, регистрировать и мониторить случаи инфицирования и заболевания, осуществлять эпидемиологический надзор и медицинское сопровождение за лицами, находящихся на амбулаторно-поликлиническом лечении, и за лицами, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19 и тому подобное.

Кроме того, должны быть обновлены маршруты ежедневного забора и доставки образцов биологического материала с пунктов забора в лаборатории проводят исследования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Автор: Леся Лещенко