За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

В Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 665 человек; зафиксировано 32 летальных случая; выздоровели 898 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 50 593 (в частности методом ПЦР - 23 612, методом ИФА - 7968); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 013.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 270 226 человек;

выздоровели - 2 199 118 человек;

летальных исходов - 53 368;

проведено ПЦР-тестирований - 11 749 847.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 245 случаев;

Винницкая область - 72 случая;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 61 случай;

Донецкая область - 69 случаев;

Житомирская область - 42 случая;

Закарпатская область - 18 случаев;

Запорожская область - 80 случаев;

Ивано-Франковская область – 58 случаев;

Киевская область - 58 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 52 случая;

Львовская область - 57 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 105 случаев;

Полтавская область - 38 случаев;

Ровенская область - 17 случаев;

Сумская область - 48 случаев;

Тернопольская область - 87 случаев;

Харьковская область - 130 случаев;

Херсонская область - 50 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 44 случая;

Черновицкая область - 82 случая;

Черниговская область - 39 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая