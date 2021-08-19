В Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 90 детей и 35 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки госпитализированы 665 человек; зафиксировано 32 летальных случая; выздоровели 898 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 50 593 (в частности методом ПЦР - 23 612, методом ИФА - 7968); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 013.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 270 226 человек;
- выздоровели - 2 199 118 человек;
- летальных исходов - 53 368;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 749 847.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 245 случаев;
Винницкая область - 72 случая;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 61 случай;
Донецкая область - 69 случаев;
Житомирская область - 42 случая;
Закарпатская область - 18 случаев;
Запорожская область - 80 случаев;
Ивано-Франковская область – 58 случаев;
Киевская область - 58 случаев;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 52 случая;
Львовская область - 57 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 105 случаев;
Полтавская область - 38 случаев;
Ровенская область - 17 случаев;
Сумская область - 48 случаев;
Тернопольская область - 87 случаев;
Харьковская область - 130 случаев;
Херсонская область - 50 случаев;
Хмельницкая область - 59 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 82 случая;
Черниговская область - 39 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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