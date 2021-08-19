Препарат призван снизить риск осложнений и госпитализаций при коронавирусной болезни.

У Украины есть договоренности о поставках инновационного противовирусного препарата прямого действия, который назначают пациентам с коронавирусом на амбулаторном лечении. Сейчас он находится на третьей стадии клинических исследований.

Как сообщает Минздрав, препарат призван снизить риск осложнений и госпитализаций. Киев предварительно договорился о квоте на поставку препарата для лечения 300 тысяч пациентов.

Кроме того, в министерстве сообщили, что на Национальный склад уже прибыли 2784 флаконов препарата тоцилизумаб. Далее он будет распределен в регионы для оказания помощи тяжелобольным с COVID-19. Кроме того, продолжается закупка 14 346 упаковок Ремдесевира.

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Ранее сообщалось, что Украина получила почти 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от трех стран.

В частности – 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650 тыс. доз этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы как гуманитарную помощь.

Автор: Дмитрий Захаров