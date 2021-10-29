Это Закарпатская и Кировоградская области.

В Украине только две области остаются в "желтой" зоне эпидемиологической опасности.

Об этом свидетельствуют индикаторы определения уровней эпидемической опасности Минздрава.

В частности, по состоянию на 29 октября по уровню эпидемической опасности в "желтой" зоне находятся только две области Украины - Закарпатская и Кировоградская.

При этом, в "красной" зоне находятся восемь областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

Читайте такжеПолиовирус подтвердили еще в одной области – КузинДругие области находятся в оранжевой зоне, в том числе город Киев.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки обнаружили 26 870 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1824 ребенка и 491 медработник.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виталий Саенко