Эксперты ожидают продолжения спада уровня смертности в ближайшие недели.

В Украине среднесуточная смертность от COVID-19 уменьшилась вдвое и составляет 292 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Екатерина Кузьминова.

"Четыре недели спада ковидной смертности в Украине: среднесуточное количество умерших уменьшилось вдвое и составляет 292 человека", - отметила она.

По словам Кузьминовой, учитывая, что смертность является отложенным показателем, а тренды смертности следуют по показателям новых случаев и госпитализаций с отставанием в несколько недель, в KSE ожидают продолжения спада в ближайшие недели.

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Как сообщал УНИАН, по данным KSE, в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 в Украине уменьшилась на 22%, загруженность коек с кислородом с 35% до 29%.

По состоянию на 21 декабря Украина занимает 14-ю позицию среди 15 крупных стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19. Также в Украине за сутки зафиксировано 346 летальных исходов от коронавируса.

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