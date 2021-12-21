18 декабря министр здравоохранения сообщил, что в Украине обнаружили первый случай инфицирования штаммом "Омикрон".

Пациент, у которого первого в Украине обнаружили штамм коронавируса "Омикрон" был вакцинирован и уже имеет отрицательный ПЦР-тест.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил во время брифинга.

"Что касается случая "Омикрона", обнаруженного в Украине, благодаря тому, что пациент был полностью вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал он.

Читайте такжеКак защититься от "Омикрона": в Минздраве дали украинцам 5 рекомендаций по новому штамму коронавируса

Как сообщал УНИАН, штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября на юге Африки. 14 декабря в ВОЗ заявили, что этот штамм быстрыми темпами захватывает мир.

По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививка вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии "Омикрону".

18 декабря министр охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом "Омикрон".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко