Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Полтавской области.

В Украине за сутки выявили 6029 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 180 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 1061 человек; зафиксировано 346 летальных случаев; выздоровели 18 850 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 71 319.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 616 716 человек;

выздоровели - 3 357 405 человек;

летальных исходов - 93 608;

проведено ПЦР-тестирований - 16 532 593.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1496;

Винницкая область - 147;

Волынская область - 279;

Днепропетровская область - 118;

Донецкая область - 413;

Житомирская область - 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область - 344;

Ивано-Франковская область - 80;

Киевская область - 275;

Кировоградская область - 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область - 165;

Одесская область - 142;

Полтавская область - 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область - 122;

Тернопольская область - 84;

Харьковская область - 155;

Херсонская область - 32;

Хмельницкая область - 236;

Черкасская область - 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область - 111.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая