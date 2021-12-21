В Украине за сутки выявили 6029 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 390 детей и 180 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки был госпитализирован 1061 человек; зафиксировано 346 летальных случаев; выздоровели 18 850 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 71 319.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 616 716 человек;
- выздоровели - 3 357 405 человек;
- летальных исходов - 93 608;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 532 593.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1496;
Винницкая область - 147;
Волынская область - 279;
Днепропетровская область - 118;
Донецкая область - 413;
Житомирская область - 39;
Закарпатская область – 282;
Запорожская область - 344;
Ивано-Франковская область - 80;
Киевская область - 275;
Кировоградская область - 52;
Луганская область – 108;
Львовская область – 197;
Николаевская область - 165;
Одесская область - 142;
Полтавская область - 602;
Ровенская область – 183;
Сумская область - 122;
Тернопольская область - 84;
Харьковская область - 155;
Херсонская область - 32;
Хмельницкая область - 236;
Черкасская область - 266;
Черновицкая область – 101;
Черниговская область - 111.
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