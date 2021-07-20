По данным НАН, также в Украине COVID-19 стали больше болеть дети и люди в возрасте 18-34 года включительно.

В Украине летальность от COVID-19 выросла до нового годового максимума с локальным превышением отметки в 4% для дат около 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в обзоре текущей эпидемической ситуации в стране от Национальной академии наук Украины.

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"Отметим также рост наблюдаемой летальности до нового годового максимума с локальным превышением отметки в 4% для дат вблизи 1 июля 2021 года", - говорится в обзоре.

Также в НАН отмечают углубление тенденции по уменьшению возраста у новых инфицированных коронавирусом и их госпитализаций, которое началось еще на прошлой неделе.

"Такое уменьшение произошло за счет роста не только доли детей среди новых случаев болезни и госпитализаций, но и доли людей в возрасте 18-34 года включительно. Территориально такой рост в той или иной мере проявляется во всех группах регионов, но больше всего – в "Столичном регионе", а также, несколько меньше, на "Западе" и "Юге", - указывают ученые.

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 598 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 245 тыс. 275 человек, выздоровели – 2 млн 181 тыс. 925, умерли – 52 тыс. 756. Медики провели 11 млн 182 тыс. 527 ПЦР-тестирования.

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Автор: Константин Гончаров