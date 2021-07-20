Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве – там 228 человек заболели.

В Украине зафиксировали 598 новых случаев коронавирусного заболевания. Среди них 23 детей. Также 25 пациентов умерли от осложнений, а 540 — выздоровели.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Госпитализировали с подозрением или подтвержденным заболеванием 279 человек. Больных медработников - 13, Несмотря на то, что вчера не заболел ни один.

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Больше всего новых случаев выявили в Киеве — 228, а также в Донецкой (48), Одесской, Сумской и Луганской областях (по 35).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 245 275 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 756 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 181 925 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 42 411 тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 21 459, методом ИФА — 8 387. Также провели 12 565 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране сделали более 11,1 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине

81 015 человек вакцинированы против COVID-19 в сутки 19 июля 2021 года. Одну дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированные - 30 748 человек.

В течение суток работали 583 мобильные бригады, 1 394 пункта прививки и 50 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привито 2 717 790 человек, из них получили 1 дозу – 2 717 788 людей, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4 179 663 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко