Украина переходит к массовой вакцинации от коронавируса всего населения.

Украина переходит к пятому этапу вакцинации от COVID-19, когда прививки будут делать всем категориям населения. Для этого в городах развернут центры массовой вакцинации, а в малых населенных пунктах организуют транспорт для людей. Об этом на селекторном совещании заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Офис президента.

"У нас должен быть по меньшей мере один большой главный центр массовой вакцинации в каждом областном центре. Кроме того, центры массовой вакцинации должны быть открыты в каждом районном центре и в городах, в которых проживает более 100 тысяч населения", - подчеркнул Тимошенко.

Для жителей небольших населенных пунктов организуют подвоз людей.

По словам Тимошенко, центры массовой вакцинации будут работать 7 дней в неделю. Параллельно с развертыванием центров начнут коммуникационную кампанию, чтобы донести информацию - вакцинация от коронавируса доступна для всех.

Сейчас темпы вакцинации в Украине растут: за прошедшую неделю было сделано 609 тысяч прививок, тогда как неделей ранее - 560 тысяч прививок. Минздрав планирует открыть 3 300 кабинетов вакцинации по всей стране.

Как сообщил во время совещания министр здравоохранения Виктор Ляшко, на этой неделе в регионы будет направлено еще 3,3 млн доз вакцины: 2 млн доз Moderna, 1 млн доз CoronaVac и 300 тысяч доз Pfizer.

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Автор: Иван Бойко