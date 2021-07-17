За прошедшие сутки вакцинировано 111 тыс. 150 человек

С начала вакцинальной кампании в Украине проведено 4 млн 011 тыс. 040 прививок.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, за минувшие сутки вакцинировано 111 тыс. 150 человек.

С начала кампании привито 2 млн 604 тыс. 862 человека, из них получили 1 дозу – 2 млн 604 тыс. 860 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 406 тыс. 180 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Прививка проводилась 741 мобильной бригадой по иммунизации, в 1 тыс. 615 пунктах прививки и 56 центрах вакцинации.

Читайте такжеОдно из частных медучреждений Киева требует обязательной COVID-вакцинации от работниковВакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин от COVID-19.

Со следующей недели начнется пятый этап кампании с вакцинации от COVID-19, когда будут прививать всех желающих от 18 лет.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга заявил, чтобы достичь коллективного иммунитета, до конца года надо ежедневно и без выходных прививать не менее 250 тыс. человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Гирнык