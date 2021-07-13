Сейчас имеющихся в Украине около 2 млн доз вакцин при стабильных темпах вакцинации хватит еще на месяц.

Чтобы достичь коллективного иммунитета, до конца года надо ежедневно и без выходных прививать не менее 250 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга.

По его словам, сейчас темпы вакцинации в Украине выросли на четверть – в среднем в Украине вакцинируют 81 тыс. человек в сутки.

"Но этот тренд должен ускоряться, потому что для вакцинации 70% населения до конца 2021 года, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше – около 250 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня и до конца года включительно с выходными", - пояснил Ганиченко.

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Он добавил, что, несмотря на то, что темпы вакцинации и количество вакцин в стране растет, имеющихся на данный момент около 2 млн доз вакцин хватит еще на месяц при стабильных темпах.

Аналитик напомнил, что в июле в Украину должно поступить еще 7 млн доз вакцин.

В то же время, он отметил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас – до начала роста заболеваемости COVID-19, который эксперты прогнозируют уже в ближайшее время и который, по их словам, "может быть очень серьезным".

Ганиченко добавил, что в Нидерландах, которые имели схожие с Украиной темпы спада заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

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Автор: Антонина Доломанжи