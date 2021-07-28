Полностью вакцинировались уже более 1,8 миллиона украинцев.

В Украине сделали более 5 миллионов прививок от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко утром в среду.

Он уточнил, что первую дозу получили 3 264 715 человек, полностью вакцинированы двумя дозами 1 817 211 украинцев.

"В июне в Украине осуществили почти в четыре раза больше прививок чем в мае, соответственно 1,5 млн и 408 тыс. прививок. А за три с половиной недели июля уже введено более 2 млн доз. Уровень заболеваемости COVID-19 в стране сейчас в разы ниже, чем весной. Впрочем, это не значит, что опасности нет", - подчеркнул министр.

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Ляшко напомнил о регистрации в Украине случаев штамма "Дельта" и подчеркнул, что вакцинация - это единственный способ защититься от него.

"Прививка значительно снижает риски тяжелого течения болезни и смерти. Многие страны убедились в этом на собственном опыте. Например, в США 16 июля сообщили, что более 97% людей, которых сейчас госпитализируют с COVID-19, не вакцинированы. Прошу, запишитесь на прививку уже сейчас. Вакцинируйтесь сами и помогите родным и близким сделать прививку от COVID-19", - обратился Ляшко к украинцам.

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Автор: Юрий Годован