В Минздраве отмечают, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

Министерство здравоохранения Украины отмечает, что вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

"Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что клинические исследования подтверждают - у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19.

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Также в Минздраве отмечают, что вакцина не вредит здоровью матери и ребенка.

"COVID-19 является опасной болезнью для беременных, поскольку может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности. Берегите себя, свою беременность и своего ребенка. Вакцинируйтесь от COVID-19", - призывают в ведомстве.

Вакцинация в Украине: что известно

В Украине вчера, 25 июля, от COVID-19 вакцинировали более 49 тыс. человек. С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиті 3 млн 099 тыс. 709 человек, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 712 тыс. 791 человек.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

С 29 мая года в Украине открыли центры массовой вакцинации населения.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Константин Гончаров