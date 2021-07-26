Мэр города отметил необходимость значительно оживить процесс массовой вакцинации.

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть мобильные пункты вакцинации от коронавируса в троллейбусах и автобусах.

По его словам, в городе необходимо активизировать процесс вакцинации населения, сообщает пресс-служба горсовета.

"Нам необходимо значительно оживить процесс массовой вакцинации. От следующей, значительно более жесткой волны коронавируса, нас может спасти только вакцинация и системный карантинный порядок. Я просил бы профессионально консультировать кропивничан по всем видам вакцин", - сказал Райкович.

Отмечается, что первоочередной задачей управления здравоохранения является формирование дополнительных бригад для вакцинации населения, а также обеспечение города новыми партиями вакцин.

"Рядом с нами уже новые штаммы, которые косят молодежь. Нам необходимо подумать о развертывании к существующим, еще и дополнительные пункты вакцинации. Мы можем организовать мобильные пункты в наших автобусах или троллейбусах и пустить их на окраинные микрорайоны - Аистовку, Арнаутово или Завадовку. Можно обработать дополнительно этот транспорт дезинфекторами, Wi-Fi там есть, то есть интернет-связь организовать возможно", - предложил Райкович.

По его словам, на вакцинацию следует активно приглашать дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта, водителей маршруток, которые работают в городе. А медики, педагоги, соцработники должны быть привиты обязательно.

"Предприятия, сфера услуг, кафе, рестораны, все максимально должны быть вовлечены в процесс вакцинации. Все, у кого работа связана с общением с людьми, кому не противопоказана по состоянию здоровья вакцинация, должны быть привиты! Это тот случай, когда качество и безопасность зависят от количества вакцинированных", - отметил Райкович.

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Вакцинация в Украине: что известно

В Украине вчера, 25 июля, от COVID-19 вакцинировали более 49 тыс. человек. С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привиті 3 млн 099 тыс. 709 человек, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 712 тыс. 791 человек.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

С 29 мая года в Украине открыли центры массовой вакцинации населения.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Александр Топчий