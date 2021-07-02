В Киеве за сутки обнаружили 194 новых случая инфицирования COVID-19.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 696 случаев коронавируса. Также 439 пациентов госпитализировали, 1 197 — выздоровели, а 33 — умерли от осложнений. Среди всех заболевших за вчера были 36 детей и 33 медработника.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 18 июня в Украине ежедневно фиксируют менее тысячи инфицированных.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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С начала пандемии у нас зафиксировали 2 236 497 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 424 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 169 584 — выздоровели.

По данным сайта Worldometers Украина находится на 63 месте в мире, в Европе - на 11 месте. За сутки 8 297 человек в мире умерли. По этому показателю Украина на 23 месте в мире и на 3 в Европе.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 44 088 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19 756, методом ИФА — 8 924. Также сделали 15 408 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,8 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация в Украине: что известно

Более двух миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19!

За сутки 1 июля 2021 года привито 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированные - 55 487 человек.

В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов прививки и 22 центра вакцинации.

По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 767 613 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко