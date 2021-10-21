Сатурация больных должна быть не ниже 94.

В Украине официально разрешили выписывать из больниц пациентов, которые зависят от кислорода.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Чтобы получить кислородный концентратор домой после выписки нужно, чтобы сатурация у пациента была не ниже 94.

Сообщается, что без декларации с семейным врачом кислородный концентратор получить не получится. Чтобы получить кислородный аппарат нужно, чтобы врач из стационара связался с семейным врачом пациента и убедился, что есть свободный концентратор.

После того, как семейный врач с пациентом подпишут отдельный договор, он должен научить родных больного правильно пользоваться кислородным аппаратом.

Читайте такжеВо львовской больнице умерла многодетная мать, которая была категорически против вакцинации

Концентратор можно использовать до того времени, пока сатурация больного не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата. Уже после этого пациент должен самостоятельно вернуть концентратор в больницу.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 20 октября коронавирус диагностирован у 2 679 185 человек, выздоровели 2 344 799 пациентов, а умерли 61 843 пациента.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора