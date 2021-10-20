У женщины осталось трое детей. Кроме нее, в семье еще три человека инфицированы COVID-19.

Во львовской больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец.

"Состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали. Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему ребенку – всего год.

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Медик просит не медлить с вакцинацией. По ее словам, человек, который имеет прививку, может инфицироваться коронавирусом, однако течение болезни будет проходить значительно легче.

Напомним, как писал УНИАН, в ковид-реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова летальность бьет все рекорды - никто из пациентов не вакцинирован. Врачи призвали людей "опомниться".

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Автор: Мирослава Бзикадзе