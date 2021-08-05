За минувшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 532 человека.

В Украине по состоянию на 5 августа 2021 года зафиксировали 1 тыс. 52 новых случая COVID-19. Среди заболевших - 81 ребенок.

Читайте такжеВ Минздраве назвали специфические симптомы штамма "Дельта"Об этом сообщает официальный портал Минздрава Украины в Telegram "Коронавирус.инфо".

Так, за минувшие сутки из-за COVID-19 госпитализировали 532 человек, умерли - 25, выздоровели - 542, провели более 20 тысяч тестов методом ПЦР.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 256 397;

выздоровели - 2 188 815;

умерли - 53 049;

проведено ПЦР-тестирований - 11 467 613.

Ситуация с коронавирусом в мире

Ранее в Минздраве со ссылкой на данные ВОЗ сообщали, что количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже более месяца.

"Количество новых случаев COVID-19 в мире растет уже более месяца, и за неделю (с 26 июля по 1 августа) их количество увеличилось на 3% - до 4 033 836 инфицированных, а смертность, наоборот, сократилась на 8% - до 64 216 случаев", - говорится сообщении.

Автор: Ольга Робейко