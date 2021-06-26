В четверг подтвержденных случаев было 876.

В пятницу, 25 июня, в Украине подтвердили 756 случаев инфицирования коронавирусом: 29 детей и 12 медиков.

Об этом говорится в сообщении МОЗ.

В больницы с осложнениями госпитализировали 526 человек. В то же время 1 835 выздоровели, а 35, к сожалению, умерли.

За все время пандемии в Украине заболели 2 233 546 человек. Из них 2 161 972 выздоровели, а 52 269 умерли.

Читайте такжеКитай шантажировал Украину остановкой поставок вакцины от коронавируса - АРЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (205), Киевской (54), Харьковской (44), Сумской (40) и Львовской (33) областях.

В четверг подтвержденных случаев было 876. С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячу человек. Количество выздоровевших за сутки по-прежнему превышает число заболевших. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Коронавирус в Киеве: данные на 26 июня 2021

В столице вчера выявили более 200 больных COVID-19, умер один человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умер один человек. Всего за период пандемии в городе 5 тыс. 187 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день - 213 тыс. 235», - сообщил Кличко.

Вчера заболели 114 женщин в возрасте от 18 до 81 года, 81 мужчина в возрасте от 19 до 71 года, а также 6 девочек от 7 месяцев до 16 лет и 4 мальчика от 1 до 14 лет.

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В больницы были госпитализированы 16 больных, а также 57 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 210 человек. В общем коронавирус преодолели 204 тыс. 144 жителя столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе - 39, в Днепровском - 34 и в Оболонском районе - 28 случаев.

Однако пандемию Украина пока не преодолела, говорят специалисты, а потому нет повода смягчать карантин. 23 июня в стране выявили первые случаи инфицирования опасным штаммом коронавируса «Дельта» - у прибывших из России.

По данным аналитиков, в Украине в случае вспышки COVID-19 из-за "индийского" варианта вируса система здравоохранения «продержится» месяц-полтора.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, и защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

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Авторы: Яна Ставская, Виктория Токарева