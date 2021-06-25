Также за минувшие сутки вакцинировали от COVID-19 рекордное количество украинцев - 96 180.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 876 случаев коронавируса, из них 36 детей и 32 медицинских работника. Вчера 489 пациентов госпитализировали, 2 405 - выздоровели, а 53 - умерли от осложнений.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

С 18 июня количество инфицированных в сутки не превышает тысячу человек. Количество выздоровевших за сутки по-прежнему превышает число заболевших. Такая динамика наблюдается почти два месяца.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии у нас зафиксировали 2 232 790 случаев заражения коронавирусом. Из них 52 234 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 160 137 — выздоровели.

Читайте также"Дельта", вакцинация и прививки для избранных

Тест на коронавирус в Украине: что известно

Лаборатории сделали 45 720 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 19 481, методом ИФА — 9 160. Также сделали 17 079 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 10,7 миллиона ПЦР-тестирований.

Ранее стало известно о подтверждении 2 случаев заражение штаммом "Дельта" в Украине. Инфицированные лица сейчас лечатся в киевской больнице.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Рекордное количество прививок за сутки в Украине - 96 180 человек вакцинировано против COVID-19 24 июня 2021 года. Одну дозу получили 40 970 человек, полностью иммунизированные - 55 210 человек.

В течение суток работали 656 мобильных бригад, 1 200 пунктов прививки и 24 центра вакцинации.

По состоянию на 24 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736 600 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 1 834 971 человек, из них получили 1 дозу – 1 834 969 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 490 376 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 325 345 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко