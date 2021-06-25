В странах Европы, в которых очень быстро распространяется коронавирус, количество заболевших возрастает в четыре раза за месяц.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко прогнозирует, что в Украине, в случае начала вспышки заболеваемости COVID-19 из-за распространения штамма «Дельта», система здравоохранения в нынешнем состоянии сможет месяц-полтора выдерживать нагрузки.

Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

По словам Ганиченко, в Европе есть только три страны, в которых сильно растет заболеваемость COVID-19 - Великобритания, Португалия и РФ, больше 90% всех новых случаев – это вариант «Дельта». Там рост заболеваемости увеличивается в четыре раза за месяц.

Если посмотреть на "индийский" вариант, то в случае роста необходимо понимать, сколько у Украины есть времени на реагирование, добавил Ганиченко. В частности, речь идет о повышении темпов вакцинации и осуществлении других противоэпидемиологических мероприятий.

"Сейчас у нас суточная госпитализация менее 500 пациентов с COVID-19 в сутки. До весенней волны у нас было 2 тысячи, то есть сейчас в четыре раза меньше. Если сейчас пойдет рост – это не будет страшная нагрузка на систему здравоохранения в быстрое время. Ближайший месяц-полтора система здравоохранения должна выдержать», - прогнозирует он.

В то же время, по данным Киевской школы экономики, в ближайшие две-три недели в Украине еще будет продолжаться падение заболеваемости COVID-19.

Справка УНИАН

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2-линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

Читайте такжеВ Тернополі "визовый центр" почти год продавал фальшивые справки о ПЦР-тестах (фото)23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных ныне штаммов коронавируса «Дельта», который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

В НАН Украины ожидают, что до конца лета штамм «Дельта» будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться более быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующий кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от «индийского» («Дельта») штамма коронавирус, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов этого заболевания.

Ранее Юрий Ганиченко заявлял, что штамм "Дельта" не обязательно станет доминирующим вирусом в Украине. Эксперт считает, что поведение штаммов в отдельных странах не всегда подчиняется общей тенденции.

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Автор: Константин Гончаров