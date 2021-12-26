Речь идет о производстве препарата CoronaVac.

Вакцину от коронавируса планируют производить на территории Украины. Первую линию намерены запустить уже в 2022 году.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин в Telegram-канале.

Отмечается, что речь идет о китайском препарате CoronaVac. Старт его производство запланирован на февраль.

По словам Кузина, уже две научные команды работают над украинской вакциной - академика Сибирного и команда профессора Комисаренко.

Читайте также"Уцелеть нереально": Комаровский назвал главные различия штаммов "Дельта" и "Омикрон"Кроме того, он указал, что также есть ряд инициатив со стороны частного сектора по разработке вакцины.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, с 24 декабря медики и сотрудники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19.

С начала кампании по вакцинации в Украине полностью иммунизированы против COVID-19 более 13,3 млн человек, получили дополнительную дозу – 1 тыс. 811 человек, ревакцинальную – 367.

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