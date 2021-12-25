Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать надлежащей защиты.

Ревакцинальная и дополнительная дозы прививки против COVID-19 совершенно разные.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии министра здравоохранения Виктора Ляшко.

"Это разные вещи. Бустерная доза – это доза, которую вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Дополнительная доза – это доза, которую вводят, чтобы обезопасить людей, у которых из-за тяжелых заболеваний две дозы вакцины могут не дать надлежащей защиты", – объяснил Ляшко.

Он напомнил, что ревакцинальную дозу уже ввели для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа как для групп риска по профессии. Они могут получить ее по меньшей мере через 6 месяцев с даты получения второй дозы. На сегодняшний день ревакцинальную дозу уже получили 367 человек.

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"Также, согласно рекомендациям НТГЭИ, ревакцинация проводится так: бустер м-РНК вакцинами Modernа и Pfizer на все типы вакцины. Например, если базовая вакцинация у вас была сделана CoronaVac или AstraZeneca, ревакцинальную дозу вы получите мРНК вакциной", - отметил Ляшко.

Получение ревакцинальной дозы предусматривает выдачу документов о вакцинации, которые будут действовать 270 дней с даты последней прививки против COVID-19.

"Люди с рядом тяжелых заболеваний, у которых могла не сформироваться надлежащая иммунная защита после двух доз вакцины, могут получить дополнительную дозу вакцины через 28 дней после основного курса вакцинации, независимо от того, какой вакциной они прививались", - рассказал Ляшко.

Получить дополнительную дозу вакцины могут:

люди с разными видами рака крови (лейкоз, лимфомы, миеломы, гематологические злокачественные опухоли и т.п.);

люди с ВИЧ-инфекцией;

люди после трансплантации органов, трансплантации стволовых клеток;

люди с аутоиммунными заболеваниями, получающими иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

люди после химиотерапии или лучевой терапии;

люди, которые получали высокие дозы стероидов по какой-либо причине за месяц до вакцинации.

"Конечно, это неполный перечень состояний и показаний для получения дополнительной дозы. Если у человека есть заболевание или во время вакцинации проходило лечение, которое могло повлиять на его иммунную систему, ему следует посоветоваться со своим семейным или профильным врачом. Тот определит, нужна ли ему дополнительная доза антиковидной вакцины, и в случае необходимости выпишет ему направление на вакцинацию", - сказал Ляшко.

Введение дополнительной дозы не влияет на срок действия сертификата или международного свидетельства о вакцинации. Документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы.

Дополнительную дозу можно получить, по меньшей мере, через 28 дней после второй дозы вакцины (или первой дозы для вакцины Janssen) против COVID-19. Оптимально ввести ее в период до 3 месяцев после второй дозы.

Дополнительная доза вводится той же вакциной, которой были введены две предыдущие дозы. Если эта вакцина отсутствует, то возможна комбинация вакцин по утвержденным в Украине схемам.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, с 24 декабря медики и сотрудники домов интернатного типа могут получить ревакцинальную дозу вакцины против COVID-19.

С начала кампании по вакцинации в Украине полностью иммунизированы против COVID-19 более 13,3 млн человек, получили дополнительную дозу – 1 тыс. 811 человек, ревакцинальную – 367.