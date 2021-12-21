В KSE прогнозируют начало роста заболеваемости уже в январе.

Украина войдет в 2022 год с меньшим уровнем заболеваемости COVID-19, чем в 2021-ом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"По оценкам KSE, Украина войдет в 2022 год с меньшим уровнем заболеваемости, чем входила в 2021 год", - отметил он.

По словам Ганиченко, это является положительным моментом, ведь в KSE ожидают начала роста заболеваемости уже в январе 2022 года.

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"И меньший уровень заболеваемости перед началом роста является положительным моментом по сравнению с началом 2021 года", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным KSE, в течение недели количество новых выявленных случаев COVID-19 в Украине уменьшилось на 22%.

По состоянию на 21 декабря Украина занимает 14-ю позицию среди 15 крупных стран Европы по уровню заболеваемости COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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