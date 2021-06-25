В ВОЗ отметили, что один больной может заразить не двух человек, а до восьми. Из-за этого стало больше случаев, когда коронавирусом болеют все члены семьи.

Вариант коронавируса "Дельта" вдвое заразнее, по сравнению с изначальным вариантом SARS-CoV-2.

Об этом сообщила научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан. Дельта-вариант впервые был выявлен в Индии и в настоящее время распространяется в 85 странах.

Читайте также"Индийский" штамм коронавируса угрожает Европе – ВОЗ«Учитывая скорость, с которой распространяется "Дельта", обгоняя другие штаммы, он может стать доминирующим штаммом в мире», - сказала Сваминатан, передает ТАСС. По ее оценке дельта-штамм по крайней мере в два раза легче передается от больного к здоровому, «чем первоначальный вирус».

Она отметила, что один человек может заразить не двух человек, а до восьми. По словам представителя ВОЗ, из-за этого стало больше случаев, когда COVID-19 болеют все члены семьи.

Сваминатан сообщила, что мутация «дельта плюс» может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. «Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», - сказала она. Представитель ВОЗ отметила, что в мире выявлено немного случаев заражения этим штаммом.

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Автор: Ирина Погорелая