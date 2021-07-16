Всего в Украине работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

В Украине могут запустить вакцинацию от коронавируса в аптеках, этот вопрос еще прорабатывается.

Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья МОЗ Украины Роман Родина в эфире телеканала "Дом".

"Сейчас мы прорабатываем вопрос вакцинации в аптеках. Здесь окончательного решения пока нет, но прорабатываются именно нормативные моменты, каким образом это можно позволить, чтобы можно было вакцинироваться даже в аптеках. Тем более, у нас будет сезон гриппа, и вакцинация от гриппа также будет актуальна осенью", — пояснил он.

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Всего в Украине, по его словам, работают около 1200-1300 пунктов вакцинации. Также работают около 600 мобильных бригад и около 200 центров массовой вакцинации.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 899 890 прививок. В целом привито 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 539 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256.

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Автор: Константин Гончаров