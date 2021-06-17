Как считает председатель профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий, ускорение темпов вакцинации и увеличение желающих сделать прививку вселяет надежду, что в этом году удастся победить пандемию COVID-19.

В Украине планируют в конце лета выйти на показатель в 220 тыс. прививок против коронавируса в сутки.

Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") сообщил в Facebook.

В частности, Радуцкий отметил, что вчера в Украине было привито рекордное количество людей - более 76 500.

Депутат отметил, что в Украине уже сделано почти 1,6 млн прививок. А правительство ожидает от разных производителей более 40 млн доз вакцин.

«Как видим, Минздрав уверенно движется согласно «дорожной карты» вакцинации, которую наметил министр Виктор Ляшко. Ближайшая задача - выйти на уровень в 111 тыс. прививок в сутки. Ориентир на конец лета – 220 тыс.», - заявил он.

По словам Радуцкого, положительная динамика дает возможность Минздраву выполнить задание президента - вакцинировать большую часть взрослого населения Украины до конца 2021 года.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации отметил также еще одну положительную тенденцию к уменьшению количества противников вакцинации от коронавируса в Украине.

«По результатам последних социологических исследований, с 51,5 до 43% уменьшилась доля украинцев, которые не намерены делать прививку от коронавируса. По моему мнению, у людей возросло доверие не только к вакцинам, но и к тем, кто организует кампанию по вакцинации. И это очень хороший знак, который дает надежду, что нам удастся в этом году победить пандемию», - резюмировал он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio произведенной в Южной Корее.

С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. На этой неделе в стране уже работают почти 70 таких центров.

Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 привито почти 1,6 млн украинцев, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 313,6 тыс.

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Автор: Константин Гончаров