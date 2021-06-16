Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективной прививке от COVID-19.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) начинает кампанию с вакцинации железнодорожников от COVID-19, на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика.

Отмечается, что работники киевских подразделений «Укрзализныци» могут зарегистрироваться на вакцинацию с помощью корпоративного канала информирования сотрудников компании - цифрового ассистента «Букса.Помічник залізничника».

«Для этого в главном меню чат-бота нажмите кнопку «Вакцинація проти СOVID-19» и пошагово выполните подсказки цифрового ассистента. Для регистрации на прививку необходимо указать подразделение, в котором работаете, его адрес, фамилию, имя, отчество и мобильный номер телефона», - сказано в сообщении.

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Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективном прививании от COVID-19.

Согласно сообщению, после вакцинации в Киеве в вакцинальной кампании будут участвовать другие города.

Пресс-служба подчеркнула, что сейчас будет использоваться вакцина Pfizer-BioNTech.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.

Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 831 тыс. 147 прививок. Полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) 287 тыс. 884 человека.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

В компании работают более 260 тыс. работников.

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Автор: Павел Степанец