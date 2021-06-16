Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) начинает кампанию с вакцинации железнодорожников от COVID-19, на первом этапе будут вакцинированы железнодорожники в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрика.
Отмечается, что работники киевских подразделений «Укрзализныци» могут зарегистрироваться на вакцинацию с помощью корпоративного канала информирования сотрудников компании - цифрового ассистента «Букса.Помічник залізничника».
«Для этого в главном меню чат-бота нажмите кнопку «Вакцинація проти СOVID-19» и пошагово выполните подсказки цифрового ассистента. Для регистрации на прививку необходимо указать подразделение, в котором работаете, его адрес, фамилию, имя, отчество и мобильный номер телефона», - сказано в сообщении.
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Дата и время проведения прививки будут определены после окончательного формирования списков желающих принять участие в коллективном прививании от COVID-19.
Согласно сообщению, после вакцинации в Киеве в вакцинальной кампании будут участвовать другие города.
Пресс-служба подчеркнула, что сейчас будет использоваться вакцина Pfizer-BioNTech.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute) CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее.
Всего с начала кампании по вакцинации от COVID-19 проведено 1 млн 831 тыс. 147 прививок. Полностью вакцинированы (получили две дозы вакцины) 287 тыс. 884 человека.
Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
В компании работают более 260 тыс. работников.
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