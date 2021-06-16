Для этого необходимо достаточное количество вакцин, говорят в ведомстве.

Украинцы пока не могут выбирать вакцину от коронавируса, которой хотят привиться.

Об этом заявила гендиректор Директората по развитию цифровых трансформаций в здравоохранении Минздрава Мария Карчевич в эфире "Завтрака с 1+1", пишет ТСН.

Она уточнила, что доступность вакцины для всех - это пятый этап кампании прививки от COVID-19.

"Возможно, в перспективе будет возможность [выбирать]. Кроме того, пересмотреть подход: обеспечить доступ к вакцине и выбор вакцины. Но при тех условиях, что вакцина будет в достаточном количестве на территории страны", - подчеркнула Мария Карчевич.

Она уточнила, что сейчас в Украине продолжается третий этап вакцинации от коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, народных депутатов Украины в эти дни должны провакцинировать от COVID-19 препаратом Pfizer.

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Автор: Юрий Годован