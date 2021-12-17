По словам министра, прививка бустером будет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, будут ли вакцинировать население от COVID-19 бустерной дозой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Мы говорим о третьей бустерной дозе? Она защищает конкретного человека дополнительно. А мы хотим защитить всех людей, хотя бы 70%. Сегодня у нас вакцинировано взрослого населения 40%. Наша цель - 70%... Будет ли бустерная доза? Будет. Готовы ли мы к ней? Готовы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Ляшко заявил, что для того, чтобы начать прививку бустерной дозой вакцины от COVID-19, необходимо иметь около 70% вакцинированного населения.

Читайте такжеВ Молдове 7 тысяч человек получили просроченную вакцину от коронавирусаЗаписаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019.

Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко