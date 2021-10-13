К проведению прививок будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по проведению прививок и обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину.

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство", в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, подготовлены соответствующие изменения к приказу от 16 сентября 2011 года №595 "Положение об организации и проведении профилактических прививок" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 года под № 1160/19898).

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"Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения. Предлагаемые изменения предоставят возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и сезон гриппа, когда загруженность медперсонала очень высокая, и улучшат доступность к защите от вакциноконтролируемых инфекций.

К проведению прививок будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по проведению прививок и обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Также предусмотрено, что за человеком остается право выбора – согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться за консультацией к врачу перед вакцинацией.

Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

"Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают медицинских студентов", - объяснили в Минздраве.

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Автор: Леся Лещенко