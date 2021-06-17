Медработники проводили акцию возле Минздрава, к ним вышел министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Медики пожаловались министру здравоохранения Виктору Ляшко на низкие зарплаты и невыплату «коронавирусных» средств.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня возле Минздрава около 20 медработников, преимущественно медицинских сестер - членов общественной организации «Рух БудьякНіна», пришли к чиновников Минздрава напомнить им о невыполненных обещаниях.

Они устроили небольшой перформанс: из красного бумажного полотенца сделали «красную дорожку» к двери здания министерства, а также раздали «почетные грамоты» президенту Украины, премьер-министру, председателю парламента, министру здравоохранения, и.о. руководителя Национальной службы здоровья и еще некоторым должностным лицам.

В «грамотах» было написано, что ими награждаются за ложь и невыполненные обещания.

Следует отметить, что основное требование участников акции - повышение зарплат медсестрам хотя бы до уровня минимальной зарплаты, установленной в Украине. По словам участников акции, несмотря на то, что минимальная зарплата сейчас составляет 6 тыс. грн, медсестры получают по 4,5 тыс. грн.

Они также жалуются, что выплаты, которые должны получать медики, заболевшие COVID-19, получают лишь единицы, большинству же отказывают в выплате средств, мотивируя это тем, что якобы медики заразились коронавирусом не на работе.

Кроме того, участники акции жалуются на «ручное» управление бюджетами больниц со стороны руководства: когда руководящий состав медучреждения назначает себе зарплату в 150 тыс. грн, а врачам и медсестрам говорят, что денег на повышением им зарплат не хватает.

Сначала к участникам акции вышла чиновница Минздрава, которая пригласила их на встречу, чтобы обсудить высказанные ими требования. Однако медики заявили, что месяц назад уже были на подобной встрече, но с тех пор ничего не изменилось.

Впрочем впоследствии неожиданно для участников акции вышел министр здравоохранения Виктор Ляшко, которому они рассказали о своих проблемах. Он убеждал медиков, что о большинстве этих проблем слышит впервые. В частности, относительно низких зарплат медсестер, а также о том, что специальные комиссии отказываются признавать коронавирусную болезнь медиков профессиональным заболеванием, и, как следствие, медики не получают страховые выплаты или вынуждены добиваться их получения через суды.

Участники акции заявили министру, что для прекращения оттока кадров из государственных или коммунальных медучреждений необходимо, чтобы санитарки получали минимум по 11 тыс. грн зарплаты, медсестры - по 15 тыс. грн, а врачи - по 22 тыс. грн.

Ляшко не дал участникам акции никаких конкретных обещаний относительно повышения зарплат, однако в целом пообещал решить все проблемы медиков и посоветовал им завтра послушать президента Украины, который должен сказать что-то о медицинской реформе.

С журналистами Ляшко общаться отказался.

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Расходы правительства на борьбу с COVID

Напомним, по данным Минфина Украина за пять месяцев текущего года потратила 19,5 млрд грн на борьбу с распространением COVID-19, что составляет около 60% от запланированного бюджета.

В частности, на оплату услуг медучреждениям стационара и вакцинации населения выделено 8,3 млрд грн, на закупку вакцин – 6,7 млрд грн, на приобретение товаров и услуг для предотвращения вакцинации-19 – 1,4 млрд грн.

Также больницы получили 400 млн грн субвенций на закупку кислорода.

Кроме того, с начала года из бюджета направлено 1,6 млрд грн на социальную поддержку населения в условиях карантина, еще 700 млн грн - на выплаты пособий по безработице, 400 млн грн – на выплату больничных.

В Минфине добавили, что в целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк