Министерство здравоохранения фиксирует спад недельного количества госпитализаций больных COVID-19 в каждой области Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.
"Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности - 65%. До этого такой показатель последний раз у нас был 30 сентября", - сказал министр.
Читайте такжеУкраина прошла пик смертности от COVID-19 – НАН
Он также добавил, что все больницы, которые оказывают помощь больным COVID-19, обеспечены кислородом в полном объеме.
"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки. Начиная с января 2021 года по сегодняшний день, медицинскими учреждениями было использовано 2 млн 458 тыс. 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 тыс. 391 пациента", - рассказал Ляшко.
Карантин в Украине: что известно
В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.
По данным Минздрава "красной" зоне находятся 19 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская
- Черкасская,
- Винницкая.
Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.
"Оранжевая" зона на сегодня расширилась. В этой зоне теперь четыре региона:
- Полтавская,
- Харьковская,
- Закарпатская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона сократилась, осталось только две области:
- Тернопольская,
- Кировоградская.
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 тыс. 325 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 4 тыс. 077 человек, умерли – 595. Выздоровели – 29 тыс. 044 человека.
За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 3 млн 367 тыс. 461 человек, выздоровели – 2 млн 825 тыс. 641, зафиксировано 82 тыс. 913 летальных случаев.