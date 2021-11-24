С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности - 65%.

Министерство здравоохранения фиксирует спад недельного количества госпитализаций больных COVID-19 в каждой области Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинге.

"Мы фиксируем спад недельного количества госпитализаций больных коронавирусной болезнью в каждой области. С понедельника занятость коек с кислородом в каждом из регионов уже меньше индикаторного показателя "красного" уровня эпидемической опасности - 65%. До этого такой показатель последний раз у нас был 30 сентября", - сказал министр.

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Он также добавил, что все больницы, которые оказывают помощь больным COVID-19, обеспечены кислородом в полном объеме.

"Сейчас в Украине работают 26 предприятий, которые производят ориентировочный суммарный объем кислорода для больниц в размере 436 тонн в сутки. Начиная с января 2021 года по сегодняшний день, медицинскими учреждениями было использовано 2 млн 458 тыс. 700 тонн жидкого и газообразного кислорода. И это позволило обеспечить лечение 496 тыс. 391 пациента", - рассказал Ляшко.

Карантин в Украине: что известно

В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Черновицкая область перешла в "оранжевую" зону.

По данным Минздрава "красной" зоне находятся 19 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Ожидается, что в ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

"Оранжевая" зона на сегодня расширилась. В этой зоне теперь четыре региона:

Полтавская,

Харьковская,

Закарпатская,

Черновицкая.

"Желтая" зона сократилась, осталось только две области:

Тернопольская,

Кировоградская.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 тыс. 325 новых случаев COVID-19. Было госпитализировано 4 тыс. 077 человек, умерли – 595. Выздоровели – 29 тыс. 044 человека.

За все время пандемии в Украине коронавирусной болезнью заболели 3 млн 367 тыс. 461 человек, выздоровели – 2 млн 825 тыс. 641, зафиксировано 82 тыс. 913 летальных случаев.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Леся Лещенко