В министерстве предупреждают, что одним из самых серьезных и частых осложнений коронавирусной болезни COVID-19 является тромбоз. Это явление может иметь необратимые последствия.

Одним из самых серьезных и частых осложнений коронавирусной болезни COVID-19 является тромбоз. Это состояние, которое провоцирует образование сгустков крови в сосудах - тромбов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Чаще тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии - ТЭЛА). Тромбоз глубоких вен и ТЭЛА могут привести к смерти.

Симптомы тромбоза:

боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

В то же время в Минздраве отмечают, что одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Существует несколько факторов риска образования тромбов:

курение;

употребление противозачаточных таблеток;

варикозное расширение вен;

малоподвижный образ жизни;

ожирение;

беременность;

употребление алкоголя.

Врачи также относят к факторам образования тромбов длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания, случаи тромбозов в семье.

Связь с COVID-19

В Минздраве отмечают, что все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертываемости крови, которое приводит к образованию тромбов, у больных COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболию легочной артерии фиксируют у большей части умерших вследствие COVID-19.

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"Несмотря на то, что вопрос образования тромбов у больных COVID-19 до сих пор изучается, методы его лечения и профилактики являются доказательными и известны врачам. В любом случае тромбоз у больных на COVID-19 – весьма распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека", — резюмировали в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 12 тыс. 729 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 055 человек, скончались от осложнений болезни – 720.

За все время пандемии в Украине заболели 3 млн 353 тыс. 136 человек, выздоровели – 2 млн 796 тыс. 597, умерли – 82 тыс. 318. Медики провели 15 млн 595 тыс. 737 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Марта Гичко