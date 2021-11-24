В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус-инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4077 человек; зафиксировано 595 летальных случаев; выздоровели – 29 044 человека.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 108 827 (в частности методом ПЦР – 52 719, методом ИФА-11 343); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 367 461 человек;
- выздоровели - 2 825 641 человек;
- летальных исходов - 82 913;
- проведено ПЦР-тестирований - 15 648 456.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1743 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 581 случай;
Днепропетровская область - 674 случая;
Донецкая область - 948 случаев;
Житомирская область - 341 случай;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 906 случаев;
Ивано-Франковская область – 525 случаев;
Киевская область - 795 случаев;
Кировоградская область - 162 случая;
Луганская область - 336 случаев;
Львовская область - 511 случаев;
Николаевская область - 556 случаев;
Одесская область - 491 случай;
Полтавская область - 1060 случаев;
Ровенская область - 619 случаев;
Сумская область - 324 случая;
Тернопольская область - 275 случаев;
Харьковская область - 562 случая;
Херсонская область - 223 случая;
Хмельницкая область - 808 случаев;
Черкасская область - 518 случаев;
Черновицкая область - 173 случая;
Черниговская область - 132 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Более 13 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
"С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 000 тыс. 634 человека, из них получили одну дозу – 13 млн 000 тыс. 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 225 тыс. 182 человека", - говорится в сообщении.
В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека.
С начала кампании по вакцинации проведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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