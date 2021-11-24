За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявили 14 325 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1183 ребенка и 287 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус-инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4077 человек; зафиксировано 595 летальных случаев; выздоровели – 29 044 человека.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки – 108 827 (в частности методом ПЦР – 52 719, методом ИФА-11 343); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 44 765.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 367 461 человек;

выздоровели - 2 825 641 человек;

летальных исходов - 82 913;

проведено ПЦР-тестирований - 15 648 456.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1743 случая;

Винницкая область - 659 случаев;

Волынская область - 581 случай;

Днепропетровская область - 674 случая;

Донецкая область - 948 случаев;

Житомирская область - 341 случай;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 906 случаев;

Ивано-Франковская область – 525 случаев;

Киевская область - 795 случаев;

Кировоградская область - 162 случая;

Луганская область - 336 случаев;

Львовская область - 511 случаев;

Николаевская область - 556 случаев;

Одесская область - 491 случай;

Полтавская область - 1060 случаев;

Ровенская область - 619 случаев;

Сумская область - 324 случая;

Тернопольская область - 275 случаев;

Харьковская область - 562 случая;

Херсонская область - 223 случая;

Хмельницкая область - 808 случаев;

Черкасская область - 518 случаев;

Черновицкая область - 173 случая;

Черниговская область - 132 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 13 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 млн 000 тыс. 634 человека, из них получили одну дозу – 13 млн 000 тыс. 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 млн 225 тыс. 182 человека", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека.

С начала кампании по вакцинации проведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Ирина Погорелая, Светлана Закелова