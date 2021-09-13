В США подобное вмешательство стоит около 50 тысяч долларов.

В Украине детям с церебральным параличом начали проводить спинную ризотомию, известную так же как операция по методу Парка. Ранее для проведения такого вмешательства приходилось ехать за границу, чаще всего – в США.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что операция улучшает качество жизни, снимает боль и дает шанс детям улучшить способность ходить. В США ее делают большинству детей с церебральным параличом, в большинстве случаев их оплачивают страховые компании.

В Украине на подобную операцию одной из первых решилась семья, воспитывающая близнецов с ДЦП. В США подобное вмешательство для двоих детей стоило бы в общей сложности около 100 тысяч долларов. Однако в Украине операция стоит всего 90 тысяч гривень.

Нейрохирурги Игорь Курилец и его коллега из Израиля Амир Кершенович прооперировали 7-летнего Михаила и Сергея. Каждый мальчик пробыл в операционной по 5 часов. Однако для того, чтобы их состояние заметно улучшилось, должно пройти время.

Журналисты встретились с Михаилом и Сергеем через месяц после операции. Первое, что бросается в глаза: дети спокойно сидят. После операции дети проходят интенсивную реабилитацию, у них появилась надежда на нормальную жизнь.

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Ранее сообщалось, что в Черкассах 59-летнему мужчине провели операцию по пересадки сердца. Такую операцию там проводили впервые, к ней готовились полтора года. На помощь местным хирургам приехали столичные коллеги из института Амосова. Всего в операционной работали три бригады хирургов. Шесть часов.

Автор: Дмитрий Захаров